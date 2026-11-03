फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Babita emerged victorious in the cycling race, and Kavita in the discus throw.

Kaithal News: साइकिल रेस में बबीता और डिस्कस थ्रो में कविता ने मारी बाजी

Tue, 03 Nov 2026 11:44 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:44 PM IST
विज्ञापन
Babita emerged victorious in the cycling race, and Kavita in the discus throw.
विजेता महिलाओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करते हुए अ​धिकारी। विज्ञ​प्ति
गुहला-चीका। ग्रामीण महिलाओं और बालिकाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से मंगलवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चीका में खंड स्तरीय ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें करीब 350 महिलाओं और बालिकाओं ने भाग लेकर दमखम दिखाया। प्रतियोगिता में छह अलग-अलग स्पर्धाएं करवाई गईं। साइकिल रेस में बबीता और डिस्कस थ्रो में कविता ने जीत हासिल की।
विज्ञापन

प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला कार्यक्रम अधिकारी सपना और खंड गुहला की महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी गुरजीत कौर ने किया। उन्होंने कहा कि खेलों से महिलाओं का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। साथ ही उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ती है। प्रतियोगिता में आयु के अनुसार दो वर्ग बनाए गए। 30 वर्ष से कम आयु वर्ग में 300 मीटर, 400 मीटर दौड़ और पांच किलोमीटर साइकिल रेस करवाई गई। वहीं 30 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 100 मीटर दौड़, डिस्कस थ्रो और म्यूजिकल चेयर प्रतियोगिता हुई। अंत में जिला कार्यक्रम अधिकारी सपना और सीडीपीओ गुरजीत कौर ने विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस मौके पर सहायक खेमलता राजराणा व अन्य मौजूद रहीं।
विज्ञापन


इन खिलाड़ियों ने हासिल किए स्थान
100 मीटर दौड़ में संदीप प्रथम, पूजा द्वितीय और सुमन तृतीय रही। 300 मीटर दौड़ में काजल ने पहला, अमन देवी ने दूसरा और गुरपाल ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। 400 मीटर दौड़ में माफी प्रथम, कोमल द्वितीय और तमन्ना तृतीय रही। पांच किलोमीटर साइकिल रेस में बबीता ने प्रथम, सुखप्रीत ने द्वितीय और रमनदीप कौर ने तृतीय स्थान हासिल किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी प्रकार डिस्कस थ्रो में कविता प्रथम, पिंकी द्वितीय और सीमा तृतीय रही। म्यूजिकल चेयर में विमला ने पहला, कमलेश ने दूसरा और सतविंदर ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

विजेता महिलाओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करते हुए अधिकारी। विज्ञप्ति

विजेता महिलाओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करते हुए अधिकारी। विज्ञप्ति

विजेता महिलाओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करते हुए अधिकारी। विज्ञप्ति

विजेता महिलाओं को नकद पुरस्कार देकर सम्मानित करते हुए अधिकारी। विज्ञप्ति

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed