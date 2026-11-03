फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Adulteration during the festive season: Five samples of paneer, semolina (suji), and juice have failed tests.

त्योहारों पर मिलावट : पनीर, सूजी और जूस के पांच नमूने फेल मिले

Tue, 03 Nov 2026 11:40 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:40 PM IST
विज्ञापन
Adulteration during the festive season: Five samples of paneer, semolina (suji), and juice have failed tests.
कैथल में निरीक्षण के दौरान ओम दुर्गा स्वीट दुकान से सैंपल भरते खाद्य सुरक्षा अ​धिकारी। विभाग
कैथल। त्योहारों के सीजन में पिछले करीब डेढ़-दो महीने में जांच के लिए भेजे गए पनीर के सात नमूनों की रिपोर्ट में 5 फेल मिले हैं। केवल दो नमूने ही मानकों पर खरे उतरे हैं।
विज्ञापन

इससे बाजार में बिक रहे पनीर की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालात ये हैं कि सूजी और मौसमी के जूस तक में मिलावट की जा रही है। सूजी और मौसमी के जूस के नमूने भी मानकों पर खरे नहीं उतरे।
विज्ञापन

जिन पनीर के नमूनों की रिपोर्ट आई है, उनमें एवरीडे एंटरप्राइजेज जींद रोड कैथल, बाबा मनघर डेयरी कैथल, ओम डेयरी ढांड, चौधरी फतेह मिल्क प्लांट पनीर आउटलेट कलायत और महालक्ष्मी कलायत के पनीर के नमूने शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

वहीं वीरभान ठाकुर दास की सूजी और छोटू राम चौक स्थित ओम साईं जूस वाले का मौसमी जूस नमूने भी फेल मिले हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग के अनुसार मौसमी जूस की गुणवत्ता की सीएम विंडो पर शिकायत मिली थी।

इसके बाद जूस का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में सैंपल फेल मिला है और अब खाद्य सुरक्षा अधिनियिम के तहत नियमानुसार आगामी कार्रवाई विभाग की ओर से दुकानदार के खिलाफ की जाएगी।

कैथल में निरीक्षण के दौरान ओम दुर्गा स्वीट दुकान से सैंपल भरते खाद्य सुरक्षा अधिकारी। विभाग

कैथल में निरीक्षण के दौरान ओम दुर्गा स्वीट दुकान से सैंपल भरते खाद्य सुरक्षा अधिकारी। विभाग

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed