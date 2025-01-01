समय पर पहचान और सही इलाज से टीबी का इलाज संभव : सुनील कुमार

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सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कौल के स्वास्थ्य निरीक्षक सुनील कुमार ने विद्यार्थियों को टीबी के प्रमुख लक्षणों की पहचान, समय पर स्वास्थ्य जांच करवाने और चिकित्सकीय सलाह के अनुसार उपचार का पूरा कोर्स करने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि टीबी गंभीर बीमारी है लेकिन समय पर पहचान और उचित उपचार से इसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने विद्यार्थियों से परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक करने और टीबी से जुड़े भ्रम व गलत धारणाओं को दूर करने का आह्वान किया।कृषि महाविद्यालय कौल के प्राचार्य डॉ. मेहर चंद ने कहा कि विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए स्वस्थ और जागरूक नागरिक जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं और एनसीसी कैडेट को सामाजिक जागरूकता अभियानों में बढ़-चढ़कर भाग लेना चाहिए। टीबी के खिलाफ जागरूकता फैलाना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है।एनसीसी अधिकारी लेफ्टिनेंट आरएस गढ़वाल ने कैडेट की सहभागिता की सराहना की। कार्यक्रम में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के 16 एनसीसी कैडेट सहित महाविद्यालय के कैडेट ने भाग लिया और टीबी मुक्त भारत का संदेश जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। एनसीसी अधिकारी सुशील कुमार ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।