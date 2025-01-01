Kaithal News: वार्ड नंबर 4 की गली बदहाल, छात्रों व श्रद्धालुओं को परेशानी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:52 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:52 AM IST
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राजौंद। शहर के वार्ड नंबर 4 में वाटर सप्लाई के पीछे स्थित गली बदहाल पड़ी है। गली में जगह-जगह सड़क ऊबड़-खाबड़ होने के साथ पानी की निकासी की भी उचित व्यवस्था नहीं है। इससे स्थानीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बरसात के दौरान गली में जलभराव की समस्या और गंभीर होने की आशंका बनी हुई है।
स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी गली में छोटे बच्चों का स्कूल स्थित है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में बच्चों का आना-जाना होता है। इसके अलावा श्रद्धालु इसी रास्ते से बाबा ऋषि नाथ मंदिर पहुंचते हैं। गली की खराब हालत के कारण पैदल चलने वालों के साथ-साथ दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। वार्डवासी श्याम सिंह, सुरेश और मनजीत ने बताया कि गली की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से गली का निर्माण करवाने और पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। मामले में पार्षद जोनी राणा ने कहा कि गली का मामला उनके संज्ञान में है और जल्द ही गली का टेंडर लगाकर इसको दुरुस्त करवाया जाएगा।
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स्थानीय लोगों ने बताया कि इसी गली में छोटे बच्चों का स्कूल स्थित है, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में बच्चों का आना-जाना होता है। इसके अलावा श्रद्धालु इसी रास्ते से बाबा ऋषि नाथ मंदिर पहुंचते हैं। गली की खराब हालत के कारण पैदल चलने वालों के साथ-साथ दोपहिया वाहन चालकों को भी परेशानी झेलनी पड़ती है। वार्डवासी श्याम सिंह, सुरेश और मनजीत ने बताया कि गली की समस्या को लेकर कई बार प्रशासन को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ। उन्होंने प्रशासन से गली का निर्माण करवाने और पानी निकासी की उचित व्यवस्था करने की मांग की है। मामले में पार्षद जोनी राणा ने कहा कि गली का मामला उनके संज्ञान में है और जल्द ही गली का टेंडर लगाकर इसको दुरुस्त करवाया जाएगा।
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