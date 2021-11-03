Kaithal News: एनडीपीएस मामलों में बरामद नशे की केस प्रॉपर्टी की आईजी ने की जांच

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जांच में एनडीपीएस एक्ट के 64 मामलों में बरामद नशीले पदार्थों की केस प्रॉपर्टी शामिल रही। इनमें अफीम, चूरा पोस्त, डोडा पोस्त, गांजा, चरस और हेरोइन शामिल हैं। प्रवक्ता ने बताया कि 62 विचाराधीन मामलों में नियमानुसार नमूने सुरक्षित रखने के बाद संबंधित माल मुकदमा नष्ट किया जाएगा। वहीं दो मामलों के निपटारे के बाद उनके नमूनों को भी नियमानुसार नष्ट करने की कार्रवाई की जाएगी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्य मालखाना कक्ष के लॉक को आईजी अशोक कुमार ने सील कर दिया। पुलिस के अनुसार बरामद नशीले पदार्थों को ड्रग डिस्पोजल कमेटी की निगरानी में आगामी दिनों में करनाल के गांव बजीदा जाटान स्थित वेस्टेज फैक्टरी में नियमानुसार नष्ट किया जाएगा।

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कैथल। पुलिस महानिरीक्षक करनाल मंडल अशोक कुमार पुलिस लाइन कैथल स्थित एनडीपीएस मालखाना पहुंचे। उन्होंने एनडीपीएस एक्ट के मामलों में बरामद केस प्रॉपर्टी की जांच की। इस दौरान एसपी कैथल मनप्रीत सिंह सूदन भी मौजूद रहे। पुलिस प्रवक्ता प्रवीन श्योकंद ने बताया कि मालखाने में सुरक्षित रखे गए माल मुकदमे का रजिस्टर में दर्ज विवरण के अनुसार मिलान किया गया।