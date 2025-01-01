Kaithal News: जिला बार एसोसिएशन चुनाव में 14 उम्मीदवार मैदान में, प्रधान पद पर सीधी टक्कर

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अंतिम दिन प्रधान पद के लिए प्रदीप कुमार धारीवाल, वरिष्ठ उपप्रधान पद के लिए सत्यवीर सिंह सहारन, महिला आरक्षित उपप्रधान पद के लिए लविका, सचिव पद के लिए सुशान शर्मा, सह सचिव महिला आरक्षित पद के लिए ऋतु राज और कोषाध्यक्ष पद के लिए सचिन मित्तल ने नामांकन दाखिल किया। प्रधान पद पर मानव मदान और प्रदीप कुमार धारीवाल के बीच सीधी टक्कर होने के आसार हैं।वरिष्ठ उपप्रधान पद पर प्रवीण शर्मा, संजीव कुमार सैनी और सत्यवीर सिंह सहारन के बीच मुकाबला होगा। महिला आरक्षित उपप्रधान पद पर लविका, नीना शर्मा और रजनी गुप्ता मैदान में हैं। सचिव पद पर उमेश और सुशान शर्मा, सह सचिव पद पर किरण कुमारी व ऋतु राज और कोषाध्यक्ष पद पर राजेंद्र सिंह पाटिल और सचिन मित्तल के बीच मुकाबला होगा।आज नामांकन वापस लेने का दिन3 सितंबर को नामांकन पत्रों की छंटनी और नाम वापसी के बाद चुनावी तस्वीर पूरी तरह स्पष्ट होगी। चुनाव अधिकारी जयनारायण अत्री व अन्य चुनाव अधिकारियों ने बताया कि नामांकन प्रक्रिया शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई।