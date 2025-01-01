विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

ये खिड़कियां अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने स्थित आयुष्मान काउंटर वाली जगह पर बनाई जाएंगी। यहां केवल पहले से इलाज करवा रहे मरीजों की पर्ची पर नंबर लगाया जाएगा। महिलाओं, पुरुषों और गर्भवती महिलाओं के लिए अलग-अलग खिड़कियां होंगी। उम्मीद है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में यह सुविधा शुरू हो जाएगी। इससे रोजाना करीब 800 पुराने मरीजों को फायदा मिलेगा।जिला नागरिक अस्पताल में प्रतिदिन करीब दो हजार मरीज ओपीडी में इलाज के लिए पहुंचते हैं। इनमें लगभग 60 प्रतिशत नए और 40 प्रतिशत पुराने मरीज होते हैं। नए मरीजों का पंजीकरण करने में अधिक समय लगता है, क्योंकि उनका पूरा विवरण दर्ज किया जाता है। वहीं पुराने मरीजों की पर्ची पर नंबर लगाने की प्रक्रिया कम समय में पूरी हो जाती है। इसके बावजूद दोनों तरह के मरीजों को अभी एक ही व्यवस्था के तहत कतार में लगना पड़ता है। अलग खिड़कियां बनने से पुराने मरीजों को नए मरीजों की लंबी कतार में इंतजार नहीं करना पड़ेगा।निदेशक के निरीक्षण के बाद लिया फैसला : 22 नवंबर को पोलियो अभियान के शुभारंभ के बाद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के निदेशक डॉ. वीरेंद्र यादव ने जिला नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया था।