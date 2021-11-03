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मीटिंग में मुख्य रूप से 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली रैली की तैयारियों एवं कर्मचारियों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।सर्व कर्मचारी संघ के राज्य उपप्रधान कपिल सिरोही एवं जिला सचिव शिवचरण ने 12 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली रैली के उद्देश्य एवं महत्व पर विस्तार से अपने विचार रखे।उन्होंने कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे रैली में तन-मन-धन से सहयोग करते हुए अधिक संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।बैठक में सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव शिवचरण, सर्व कर्मचारी संघ के राज्य उपप्रधान कपिल सिरोही तथा हरियाणा ज्ञान-विज्ञान समिति के राज्य महासचिव सुरेश उचाना, दलबीर सिंह, विनोद कुमार, हरीश, रामफल, सुमन, शिल्पा, विकास पटवारी शामिल हुए। संवाद