सीवन। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में सीवन स्थित श्री दशमेश सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब में तीन दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम आरंभ हुआ। इस अवसर पर श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ करवाया गया। संगत ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर माथा टेका और गुरबाणी का श्रवण किया। गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी जसवीर सिंह ने बताया कि 24 नवंबर को अखंड पाठ साहिब का भोग डाला जाएगा। इसके बाद विशेष धार्मिक दीवान सजाया जाएगा, जिसमें रागी जत्थों द्वारा गुरबाणी कीर्तन किया जाएगा। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में तीनों दिन गुरु का अटूट लंगर भी बरताया जाएगा। इस अवसर पर कमेटी प्रधान तेजेंद्र सिंह धामी, अमरेंद्र सिंह खारा, परमजीत सिंह भिंडर, जगदेव सिंह पन्नू, डॉ. इंद्रजीत सिंह सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। संवाद

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