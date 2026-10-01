युवा पीढ़ी गांधी के विचारों को अपनाएं : डॉ. प्रियव्रत शर्मा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:40 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:40 PM IST
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कलायत। श्री राम लाइब्रेरी में युवाओं को संबोधित करते हुए गांधियन स्कॉलर डॉ. प्रियव्रत शर्मा ने कहा कि महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाकर न केवल ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिलाई बल्कि देशवासियों में आत्मसम्मान और अधिकारों के प्रति जनचेतना की अलख जगाई। उनका पूरा जीवन सत्य, अहिंसा, त्याग और तपस्या का संदेश देता है। आज आवश्यकता गांधी जी को केवल स्मरण करने की नहीं बल्कि उनके विचारों को आचरण में उतारने की है। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने सत्य को अपने जीवन का सबसे बड़ा आधार बनाया। उन्होंने परिस्थितियां विपरीत होने के बावजूद सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। अपनी गलतियों को स्वीकार कर उन्हें सुधारने का साहस भी गांधी जी के व्यक्तित्व की बड़ी विशेषता थी। उन्होंने कहा कि गांधी जी के लिए सत्य कोई नारा नहीं बल्कि जीवन जीने की पद्धति थी। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने अहिंसा को कमजोरी मानने वाली धारणा को बदल दिया। उन्होंने साबित किया कि बिना हथियार उठाए भी अन्याय के खिलाफ मजबूत संघर्ष किया जा सकता है।
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