Kaithal News: महात्मा गांधी जयंती पर विशेष स्वच्छता शिविर आज

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कैथल। अतिरिक्त उपायुक्त डॉ. सुशील कुमार ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के तहत 2 अक्तूबर को महात्मा गांधी जयंती पर नगर परिषद कैथल की ओर से विशेष स्वच्छता शिविर, जिले में सभी गांवों में ग्राम सभाएं, जाट कॉलेज कैथल में रक्तदान शिविर, जिला खेल विभाग की ओर से 2 व 3 अक्तूबर तक राजौंद व रोहेड़ा में मैराथन, योग, पौधरोपण और जागरूकता कार्यक्रम होंगे। 3 अक्तूबर को पौधरोपण जागरूकता कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगन का मिलन कार्यक्रम के तहत ग्रामीण कैथल में कार्यक्रम आयोजित होंगे। 4 अक्तूबर को जिला खेल विभाग की ओर से कैथल में मैराथन, योग, जागरूकता कार्यक्रम व पौधरोपण, सेवा मेरा योगदान अभियान के तहत सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध जागरूकता अभियान व कपड़े के थैलों का वितरण, 5 अक्तूबर को जिला खेल विभाग की ओर से कैथल में मैराथन, योग, जागरूकता कार्यक्रम व पौधरोपण, सेवा सेतु शिविर खंड विकास एवं पंचायत कार्यालय कैथल, शिविर कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजौंद, सेवा मेरा योगदान अभियान के तहत गीला एवं सूखे कचरे को अलग-अलग रखने के लिए घर-घर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।