Kaithal News: आधार कार्ड अपडेट, राशन कार्ड कटने, परिवार पहचान पत्र में त्रुटियों की आईं शिकायतें

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एसडीएम ने समाधान शिविर के दौरान आई शिकायतों को सुनने के बाद अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी करते हुए कहा कि समाधान शिविर के अलावा कार्यालय में आने वाली प्रत्येक शिकायत को मार्क कर कार्यालय में लंबित न रखें। आमजन की शिकायतों व समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से करें।

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गुहला-चीका। वीरवार को एसडीएम कार्यालय गुहला में समाधान शिविर के दौरान एसडीएम मनीष कुमार यादव ने क्षेत्रवासियों की शिकायतें व समस्याएं सुनीं। समाधान शिविर के दौरान आधार कार्ड अपडेट, राशन कार्ड कटने, परिवार पहचान पत्र में त्रुटियां और पेंशन कटने से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुईं। उन्होंने मौजूद अधिकारियों से मौके पर ही कई शिकायतों का निपटान करवाया। साथ ही उन्होंने पुरानी शिकायतों के बारे में अधिकारियों से फीडबैक लिया। एसडीएम ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने विभाग से संबंधित समाधान शिविर पोर्टल, सीएम विंडो और जन संवाद पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निपटान जल्द करना सुनिश्चित करें। इस कार्य में लापरवाही न बरतें।