Kaithal News: भाणा की बॉक्सिंग नर्सरी में तराशे जा रहे खिलाड़ी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:41 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:41 PM IST
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कैथल। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है उसे सही दिशा और मंच देने की। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भाणा में साल 2021 में शुरू हुई बॉक्सिंग खेल नर्सरी इसकी मिसाल बन रही है।
महज 20 खिलाड़ियों से शुरू हुई बॉक्सिंग नर्सरी में अब 50 से ज्यादा खिलाड़ी रोजाना अभ्यास कर रहे हैं। इनमें भाणा के साथ-साथ पाई और करोड़ा गांव के बच्चे भी शामिल हैं। नर्सरी से निकले खिलाड़ियों ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाई है। इस बार नर्सरी के चार खिलाड़ियों का स्कूली खेलकूद राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। तीन खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है।
नैतिक ने एशियन चैंपियनशिप में जीता था स्वर्ण : नर्सरी से प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ी नैतिक बनवाला सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। खिलाड़ी नैंसी ने पिछले साल स्कूली नेशनल अंडर-17 प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया था। नैंसी का चयन खेलो इंडिया के लिए भी हो चुका है।
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महज 20 खिलाड़ियों से शुरू हुई बॉक्सिंग नर्सरी में अब 50 से ज्यादा खिलाड़ी रोजाना अभ्यास कर रहे हैं। इनमें भाणा के साथ-साथ पाई और करोड़ा गांव के बच्चे भी शामिल हैं। नर्सरी से निकले खिलाड़ियों ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा दिखाई है। इस बार नर्सरी के चार खिलाड़ियों का स्कूली खेलकूद राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है। तीन खिलाड़ियों ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रजत पदक हासिल किया है।
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नैतिक ने एशियन चैंपियनशिप में जीता था स्वर्ण : नर्सरी से प्रशिक्षण लेने वाले खिलाड़ी नैतिक बनवाला सब जूनियर एशियन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। खिलाड़ी नैंसी ने पिछले साल स्कूली नेशनल अंडर-17 प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया था। नैंसी का चयन खेलो इंडिया के लिए भी हो चुका है।
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