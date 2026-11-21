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राजौंद। कार्तिक माह के समापन के साथ ही नगर में धार्मिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। दुर्गा मंदिर कमेटी और महिला संकीर्तन मंडली की ओर से निकाली जा रही प्रभात फेरी में रोजाना श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। शनिवार को भी प्रभात फेरी निकाली गई। इसका शुभारंभ सुबह दुर्गा मंदिर से हुआ। सबसे पहले प्रभात फेरी रिसाला राम पंडित के निवास पर पहुंची। इसके बाद उदयवीर सिंह राणा के घर पहुंची। यहां परिवार के सदस्यों ने पालकी का स्वागत किया। इस दौरान श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया। कमेटी के सदस्यों ने बताया कि मंगलवार को पूर्णिमा के अवसर पर दुर्गा मंदिर में सत्यनारायण भगवान की कथा होगी।



संवाद न्यूज एजेंसी