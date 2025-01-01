खेलों से युवा बनते हैं स्वस्थ : शीशपाल

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उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने में मदद करते हैं। शीशपाल जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का युवा नशे से दूर रहकर अपनी पूरी शक्ति राष्ट्र निर्माण में लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से लाई गई बेहतर खेल नीति के कारण प्रदेश के युवा विश्व स्तर पर पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नायब सरकार की खेल नीतियों के कारण ही आज हरियाणा खेलों में पूरे देश में पहले पायदान पर है। उन्होंने कोच डॉ. सतनाम सिंह, हाॅकी कोच नरेश कुमार और आर्चरी कोच सचिन कुमार की प्रशंसा की। इस मौके पर डॉ. राजेश भारद्वाज, विजय कुमार और जीत सिंह सैनी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को नशे जैसी बुराइयों से दूर रखने में मदद करते हैं। शीशपाल जिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि देश का युवा नशे से दूर रहकर अपनी पूरी शक्ति राष्ट्र निर्माण में लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सैनी की ओर से लाई गई बेहतर खेल नीति के कारण प्रदेश के युवा विश्व स्तर पर पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नायब सरकार की खेल नीतियों के कारण ही आज हरियाणा खेलों में पूरे देश में पहले पायदान पर है। उन्होंने कोच डॉ. सतनाम सिंह, हाॅकी कोच नरेश कुमार और आर्चरी कोच सचिन कुमार की प्रशंसा की। इस मौके पर डॉ. राजेश भारद्वाज, विजय कुमार और जीत सिंह सैनी मौजूद रहे।

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गुहला चीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा संकल्प अभियान के तहत सोमवार को हाॅकी खेल एकेडमी व एथलेटिक एकेडमी चीका के खिलाड़ियों का प्रदर्शनी मैच करवाया गया। इस मैच का शुभारंभ भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता व जिला कष्ट निवारण समिति के सदस्य शीशपाल जिंदल ने किया। जिंदल ने खिलाड़ियों से परिचय किया और उनका हौसला बढ़ाते हुए अनुशासन व कड़ी मेहनत के साथ खेलने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि खेलों में भाग लेने से युवाओं में अनुशासन, एकाग्रता व मिलजुलकर कार्य करने की भावना आती है और उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है।