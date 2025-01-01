Kaithal News: पार्क में जिम की मशीनों की बदहाल हालत, हादसे का बना खतरा
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 12:33 AM IST
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राजौंद। नगर पालिका की ओर से बनाए गए पार्क में जिम की मशीनों की हालत इन दिनों चिंता का विषय बनी हुई है। पार्क में लगी जिम मशीनों के आसपास बारिश का पानी जमा होने और उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण मशीनों की नींव उखड़ने लगी है। कई स्थानों पर फर्श भी टूटकर धंस गया है जिससे मशीनें अस्थिर दिखाई दे रही हैं।
स्थानीय निवासी कुलविंद्र और नरेश का कहना है कि पार्क में सुबह-शाम बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग और अन्य लोग घूमने व व्यायाम करने के लिए आते हैं। ऐसे में यदि किसी मशीन का संतुलन बिगड़कर गिर जाता है तो गंभीर हादसा हो सकता है। पूर्व जिला पार्षद सदस्य एवं समाजसेवी काका राणा ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की कि पार्क में लगी जिम मशीनों और उनके आसपास की व्यवस्था का जल्द निरीक्षण करवाकर उन्हें दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा के लिए लगाए गए इन उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि पार्क में आने वाले बच्चों व अन्य लोगों के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। इस बारे में नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा व कनिष्ठ अभियंता अश्विनी कुमार ने बताया कि इसके लिए टेंडर लगाया गया है। बरसात की वजह से काम नहीं हो पाया। इसका फर्श व शेड जल्द ही बनाकर तैयार करवा दिया जाएगा।
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स्थानीय निवासी कुलविंद्र और नरेश का कहना है कि पार्क में सुबह-शाम बड़ी संख्या में बच्चे, बुजुर्ग और अन्य लोग घूमने व व्यायाम करने के लिए आते हैं। ऐसे में यदि किसी मशीन का संतुलन बिगड़कर गिर जाता है तो गंभीर हादसा हो सकता है। पूर्व जिला पार्षद सदस्य एवं समाजसेवी काका राणा ने नगर पालिका प्रशासन से मांग की कि पार्क में लगी जिम मशीनों और उनके आसपास की व्यवस्था का जल्द निरीक्षण करवाकर उन्हें दुरुस्त कराया जाए। उन्होंने कहा कि जनता की सुविधा के लिए लगाए गए इन उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जरूरी है, ताकि पार्क में आने वाले बच्चों व अन्य लोगों के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। इस बारे में नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा व कनिष्ठ अभियंता अश्विनी कुमार ने बताया कि इसके लिए टेंडर लगाया गया है। बरसात की वजह से काम नहीं हो पाया। इसका फर्श व शेड जल्द ही बनाकर तैयार करवा दिया जाएगा।
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