Kaithal News: मंडियों में पड़ी एफसीआई की गेहूं को तत्काल प्रभाव से उठवाने की मांग

विज्ञापन

ज्ञापन में मंडियों में धान खरीद सीजन से पहले मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने, सफाई व्यवस्था, शौचालय, बिजली एवं पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने और मंडियों में पड़ी एफसीआई की गेहूं को तत्काल प्रभाव से उठवाने की मांग की गई। इस अवसर पर किसानों को संबोधित करते हुए युवा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम कसाना एडवोकेट ने कहा कि धान की फसल मंडियों में पहुंचनी शुरू हो चुकी है। धान की खरीद तुरंत प्रभाव से शुरू करवाई जाए, ताकि किसानों को अपनी तैयार फसल बेचने के लिए लंबा इंतजार न करना पड़े। मंडियों के सभी प्रवेश एवं निकास द्वार और प्रमुख प्वाइंटों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि मंडियों में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई हो सके।दूसरे राज्यों से आने वाली धान की अवैध आवक पर पूर्ण रोक लगाई जाए। इसके लिए जिले की सीमाओं एवं प्रमुख मार्गों पर रैपिड चेकिंग टीमों का गठन कर नियमित एवं प्रभावी जांच करवाई जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जाए। इस अवसर पर ढांड ब्लाॅक अध्यक्ष बहादुर गोरसी, पिरथी कौल, सुनील गोलन, सतनाम हाबड़ी, सतपाल पुंडरी और गुरुमुख फरल उपस्थित रहे।