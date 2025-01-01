Kaithal News: कैथल के हिमांशु ढिल्लों ने एशियन गेम्स में जीते दो रजत पदक

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हिमांशु का पैतृक गांव जींद जिले का डाहौला है। हिमांशु ने 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में रुद्रांक्ष पाटिल और पार्थ माने के साथ मिलकर रजत पदक जीता। इसके बाद व्यक्तिगत स्पर्धा के फाइनल में भी उन्होंने शानदार निशाने लगाए। व्यक्तिगत फाइनल में चीन के ओलंपिक चैंपियन शेंग लिहाओ के बाद दूसरे स्थान पर रहते हुए हिमांशु ने दूसरा रजत पदक अपने नाम किया। कैथल विधायक आदित्य सुरजेवाला ने हिमांशु ढिल्लों और उनके परिवार सहित कोच को इस शानदार उपलब्धि पर बधाई और शुभकामनाएं दीं।कैथल में रहकर नेहरा शूटिंग रेंज में किया अभ्यासहिमांशु कैथल में रहकर ही नियमित रूप से नेहरा शूटिंग रेंज में अभ्यास करते हैं। लगातार अभ्यास, मेहनत और लक्ष्य पर एकाग्रता के दम पर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। कम उम्र में मिली यह उपलब्धि जिले के उन युवाओं के लिए भी प्रेरणा है जो खेलों में अपना कॅरिअर बनाना चाहते हैं।पहली ही एशियन गेम्स में दो पदक जीतेएशियन गेम्स के अपने पहले ही मुकाबले में दो रजत पदक जीतने वाले हिमांशु की सफलता ने कैथल के खेल जगत में खुशी का माहौल बना दिया है। परिवार और खेल प्रेमियों में उनकी उपलब्धि के लिए उत्साह है। हिमांशु की सफलता यह भी दिखाती है कि स्थानीय स्तर पर नियमित अभ्यास और सही मार्गदर्शन के साथ खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मंच तक पहुंच सकते हैं।