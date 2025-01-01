Kaithal News: तीसरे नवरात्र पर मां चंद्रघंटा की पूजा-अर्चना, भजनों से गूंजा श्रीराम मंदिर

श्रीराम मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य में प्रतिदिन शाम को महिलाओं की ओर से संकीर्तन किया जा रहा है। इसमें महिलाएं बढ़-चढ़कर भाग ले रही हैं। मंदिर के पुजारी वीरेंद्र पांडे ने बताया कि मां चंद्रघंटा को साहस, शक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन मां के इस स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है। मान्यता है कि सच्चे मन से मां की आराधना करने से भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सुख-शांति आती है। महिला श्रद्धालु वीना मेहता ने बताया कि नवरात्र के दौरान मंदिर में प्रतिदिन संकीर्तन किया जाता है। महिलाएं एकत्रित होकर भजन गाती हैं और मां भगवती की आराधना करती हैं। उन्होंने कहा कि भजन-कीर्तन से मन को शांति मिलने के साथ आपसी भाईचारा और मेलजोल भी बढ़ता है।