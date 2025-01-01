Kaithal News: पैक्स कर्मचारियों का आंदोलन दूसरे दिन भी जारी, कुरुक्षेत्र संघ ने दिया समर्थन

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कुरुक्षेत्र जिला पैक्स कर्मचारी संघ ने भी धरनास्थल पर पहुंचकर आंदोलन को समर्थन दिया। धरने को संबोधित करते हुए एसकेएस के राज्य वरिष्ठ उपप्रधान जरनैल सिंह, जिला प्रधान ओमपाल भाल, सचिव शिवचरण और वरिष्ठ उपप्रधान छज्जूराम ने आरोप लगाया कि पैक्स कर्मचारियों पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पहले से ही मानसिक और आर्थिक दबाव में काम कर रहे हैं।सर्व कर्मचारी संघ कैथल के प्रधान ओमपाल भाल और रिटायर्ड कर्मचारी संघ के प्रधान रमेश हरित ने कर्मचारियों की मांगों का समर्थन किया। कुरुक्षेत्र पैक्स कर्मचारी यूनियन के जिला प्रधान ज्ञानी राम ने कहा कि यह संघर्ष अब प्रदेश के सहकारिता कर्मचारियों की लड़ाई बन गया है। जिला प्रधान कुलदीप सिंह माजरा और राज्य उपप्रधान फूला राम सहित अन्य वक्ताओं ने प्रशासन से मांगों का जल्द समाधान करने की अपील की। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। धरने में सुखदेव सिंह, मान सिंह और कर्मबीर सिंह सहित कई कर्मचारी नेता मौजूद रहे।