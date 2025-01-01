Kaithal News: दुर्गा मंदिर में मां चंद्रघंटा की पूजा, भजनों से गूंजा परिसर

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस अवसर पर मंदिर में महिला संकीर्तन मंडली की ओर से भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। महिलाओं ने मां भगवती की महिमा का गुणगान करते हुए भक्ति गीत प्रस्तुत किए। श्रद्धालु मां के जयकारे लगाते हुए भक्ति में लीन नजर आए। नवरात्र के कारण राजौंद के विभिन्न मंदिरों में भी श्रद्धालुओं की चहल-पहल बढ़ गई है। सुबह और शाम के समय भक्त पूजा-अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है और नवरात्र के दौरान नियमित रूप से धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।धार्मिक मान्यता के अनुसार, मां चंद्रघंटा को साहस, शक्ति और शांति का प्रतीक माना जाता है। नवरात्र के तीसरे दिन मां के इस स्वरूप की पूजा का विशेष महत्व है। श्रद्धालु पूजा-अर्चना और भजन-कीर्तन से आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर रहे हैं।