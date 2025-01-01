Kaithal News: लंबित मांगों के लिए कर्मचारियों ने चीका पैक्स पर जड़ा ताला

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कर्मचारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी प्रमुख मांगों का समाधान नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पैक्स कर्मचारियों का कहना है कि वे लंबे समय से अपनी समस्याओं के समाधान और लंबित मांगों को पूरा करवाने के लिए संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगों पर अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने के कारण कर्मचारियों में रोष बढ़ता जा रहा है। इसके कारण द पैक्स कर्मचारी संघ, जिला कैथल ने आंदोलन का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। जिला स्तर पर शुरू किए गए अनिश्चितकालीन धरने के तहत विभिन्न पैक्स के कर्मचारी एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। उन्होंने संगठन की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि सभी कर्मचारी अपने हितों से जुड़े मुद्दों पर एक साथ खड़े हैं।कर्मचारियों का कहना है कि जब लंबे समय तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता, तो उन्हें अपनी मांगों के लिए सामूहिक रूप से संघर्ष करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपने अधिकारों और जायज मांगों के लिए एकजुट हैं और संगठन के निर्णय के अनुसार आंदोलन में भाग ले रहे हैं। धरने में शामिल पैक्स पदाधिकारियों व कर्मचारियों परमपाल, जसवंत कुमार, गुरनेक सिंह, रमन सीड़ा, गुरबाज, गुरविंद्र सिंह, गुरमीत सिंह, रोहित राणा, निर्मल सिंह और गुरचरण सिंह सहित अन्य कर्मचारियों ने कहा कि उनकी समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं।कर्मचारियों ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि बार-बार समस्याओं के समाधान की उम्मीद के बावजूद स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। इसी कारण उन्हें आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि कर्मचारी अपनी मांगों के लिए गंभीर हैं और अब केवल आश्वासनों के आधार पर आंदोलन समाप्त करने के पक्ष में नहीं हैं। जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर ठोस निर्णय लेकर उनका समाधान नहीं किया जाता, तब तक जिला स्तर पर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा।