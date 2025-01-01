Kaithal News: पोर्टल पर 110 गाड़ियां दर्ज, मंडियों में 60 भी नहीं, थमा उठान का पहिया

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आढ़तियों का कहना है कि नई मंडी कैथल में पिछले चार दिनों से उठान के लिए गाड़ियां ही उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। आरोप है कि ट्रांसपोर्टर ने ठेका हथियाने के लिए पोर्टल पर सिरसा व अन्य बाहरी जिलों के ट्रकों के नंबर फर्जी तरीके से दर्ज करा दिए हैं, जबकि वास्तव में वे गाड़ियां मंडी में रिपोर्ट ही नहीं कर रही हैं। गाड़ियों की इसी भारी कमी के कारण उठान का पहिया पूरी तरह थम चुका है।अब तक मंडी में 3.82 लाख मीट्रिक टन धान की आवक में से 2.48 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है जबकि केवल 1.28 लाख मीट्रिक टन का ही उठान संभव हो पाया है। तीनों सरकारी खरीद एजेंसियों ने मिलकर अब तक 9,444 किसानों को कुल 211 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिया है।मंडियों के प्रधान बोले :अन्य जिलों की गाड़ियों के नंबर दर्ज- नई मंडी के प्रधान कृष्ण मित्तल ने आरोप लगाए कि ट्रांसपोर्टर के पास पूरी गाड़ी नहीं हैं। उसने अन्य जिलों की गाड़ियों के नंबर यहां दर्ज कराए लेकिन गाड़ियां नहीं हैं। पिछले चार दिन से उठान के लिए गाड़ी नहीं मिली। धान खराब हो रहा है।नहीं हैं पूरी गाड़ी- अतिरिक्त मंडी के प्रधान रघुबीर मलिक ने आरोप लगाए कि जिस हिसाब से मंडी में आवक हुई है और मंडियां जाम हैं, उस तरह से उठान नहीं हो रहा है। इसके पीछे मुख्य कारण गाड़ियों की कमी है। ट्रांसपोर्टर की मनमानी चल रही है। आढ़ती परेशान हैं।एजेंसी वार खरीद, उठान और भुगतानएजेंसी - खरीद - उठान - भुगतानडीएफएससी 121684 62150 127हैफेड 83601 44379 39वेयरहाउस 42933 21169 45नोट : आंकड़े एमटी में और भुगतान करोड़ में है।ये है मुख्य मंडियों के हालातमंडी - आवक - खरीद - उठानपुरानी मंडी कैथल 4099 3379 3054कौल 8010 4973 3138कलायत 9345 6358 4045गुहला-चीका 23905 18943 10554नई मंडी कैथल 37350 27005 13808पूंडरी 60055 32540 22160सीवन 13396 9404 5190अति.मंडी चीका 48381 37076 17437ढांड 59594 37379 19772अति.मंडी कैथल 48805 35336 14930राजौंद 6277 2536 899नोट : आंकड़े एमटी में मंगलवार शाम तीन बजे तक के हैं।होगा भौतिक सत्यापन : एसडीएमएसडीएम संजय कुमार ने बताया कि उठान में तेजी के लिए सख्ती से निर्देश दिए गए हैं। ट्रांसपोर्टरों की ओर से उपलब्ध करवाई गई गाड़ियों का भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। अगर ट्रांसपोर्टर की ओर से निर्धारित संख्या से गाड़ियां उपलब्ध नहीं करवाई जा रही हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।