Kaithal News: जूलरी स्कीम में एक लाख रुपये जमा कराने के बाद दुकान बंद कर संचालक फरार

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स्कीम में दो नाम से जमा कराई राशिपुलिस को दी शिकायत में कोमलप्रीत कौर ने बताया कि उसने प्रिंस ज्वेलर्स की स्कीम में कुल एक लाख रुपये जमा करवाए थे। इसमें 50 हजार रुपये कुलवंत कौर और 50 हजार रुपये उसके नाम से जमा किए गए थे। कुल राशि में से 68 हजार रुपये नकद दिए गए जबकि 32 हजार रुपये गूगल-पे के माध्यम से जमा करवाए गए। महिला ने बताया कि फरवरी 2026 से जूलरी दुकान संचालक के दोनों मोबाइल नंबर बंद आ रहे हैं। इसके बाद उसने संचालक से संपर्क करने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं हो सकी। मार्च में जब वह चीका स्थित दुकान पर पहुंची तो वहां दुकान बंद मिली।दुकान खाली करने का आरोपशिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि संचालक दुकान खाली कर वहां से चला गया। वर्तमान में उसकी माता की ओर से वहां कपड़ों की दुकान चलाई जा रही है। महिला के अनुसार जमा कराई गई राशि वापस नहीं की गई और दुकान बंद करने के बाद संचालक ने उससे संपर्क भी बंद कर दिया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसके पास भुगतान से संबंधित रिकॉर्ड, फोटो और वीडियो समेत अन्य साक्ष्य मौजूद हैं, जिन्हें वह जांच के दौरान पुलिस को उपलब्ध करवाएगी। महिला ने अपनी जमा राशि वापस दिलाने की मांग की है।पुलिस ने शुरू की जांचचीका थाना प्रभारी राजेश ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के दौरान भुगतान संबंधी रिकॉर्ड और अन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल की जाएगी।