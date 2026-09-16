Kaithal News: कौल के पास तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल रेहड़ी को मारी टक्कर, पिता-पुत्र घायल

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अमित ने पुलिस को बताया कि 13 सितंबर को वह अपने पिता और छोटे भाई योगेश के साथ बढ़ालवा (निगदू) के मेले में झूला लगाने के बाद घर लौट रहे थे। उसके पिता मोटरसाइकिल रेहड़ी पर योगेश के साथ आगे चल रहे थे जबकि वह कार से पीछे आ रहा था। शाम करीब 6 से 6:30 बजे कौल के पास पीछे से आई कार ने रेहड़ी को टक्कर मार दी। इससे उसके पिता और भाई सड़क पर गिरकर घायल हो गए। कार का नंबर एचआर-51 बीवाई-6945 नोट कर लिया गया। राहगीरों की मदद से उन्हें सीएचसी कौल ले जाया गया, जहां से कैथल रेफर कर दिया। इसके बाद परिजन उन्हें कुरुक्षेत्र के श्री बालाजी आरोग्यम अस्पताल ले गए। पिता के सिर व पसलियों और योगेश की बाजू, टांगों व जबड़े में चोटें आई हैं। डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि मामले में जांच शुरू कर दी है।

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कैथल। कौल गांव के पास तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल रेहड़ी सवार पिता-पुत्र घायल हो गए। हादसे के बाद कार चालक मौके से भाग गया। ढांड निवासी अमित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।