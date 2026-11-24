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शहर के अधिकांश स्कूलों के बाहर न तो ट्रैफिक नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम हैं और न ही बच्चों के सुरक्षित सड़क पार करने की व्यवस्था। स्कूल होने की चेतावनी देने वाले संकेतक बोर्ड और जेब्रा क्रॉसिंग तक नहीं हैं।कमेटी चौक स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गीता भवन स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जाखौली अड्डा स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय नंबर चार और हुडा सेक्टर नौ स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय सहित कई स्कूलों के बाहर यातायात व्यवस्था संभालने के लिए कोई इंतजाम नहीं दिखे।जाखौली अड्डा स्थित पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बाहर अनाज मंडी होने के कारण बड़ी संख्या में ट्रक खड़े रहते हैं। इसी परिसर में प्राइमरी स्तर के विद्यार्थी भी पढ़ते हैं।