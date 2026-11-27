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स्कूल प्रबंधन की ओर से आयोजन की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्कूल प्रबंधक देशराज चहल ने बताया कि ओलंपिक में पुरुषों की 10 किलोमीटर और पांच किलोमीटर दौड़ करवाई जाएगी। दोनों वर्गों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 7100 रुपये, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 5100 रुपये और तीसरे स्थान के खिलाड़ी को 3100 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। स्कूल प्रबंधन ने क्षेत्र के खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों से आयोजन में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने की अपील की है। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों और टीमों को किराया नहीं दिया जाएगा।कबड्डी विजेता टीम को मिलेंगे 10 हजार रुपये55 किलोग्राम भार वर्ग की पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता में विजेता टीम को 10 हजार रुपये, उपविजेता को 7100 रुपये और तीसरे व चौथे स्थान पर रहने वाली टीमों को 2500-2500 रुपये दिए जाएंगे। विद्यालय के प्रिंसिपल राजेश कुमार ने बताया कि दौड़ प्रतियोगिताओं में प्रवेश नि:शुल्क रहेगा जबकि कबड्डी टीमों के लिए प्रवेश शुल्क निर्धारित किया गया है। टीमों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 27 नवंबर थी। प्रतियोगिता के दिन नई एंट्री नहीं ली जाएगी। कबड्डी में वजन की कोई छूट नहीं होगी और एक खिलाड़ी केवल एक ही टीम की ओर से खेल सकेगा।