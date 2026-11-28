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नशा मुक्त हरियाणा अभियान के तहत पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल के आदेशानुसार और एसपी मनप्रीत सिंह सूदन के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया। डीएसपी रोहताश की अगुवाई में हुई कार्रवाई में थाना गुहला के एसएचओ इंस्पेक्टर शिवकुमार और सीआईए गुहला प्रभारी पीएसआई संदीप की टीमें भी शामिल रहीं। पुलिस टीमों ने नशा तस्करों के घरों और अन्य संभावित ठिकानों की बारीकी से जांच की। स्निफर डॉग की मदद से पता लगाने का प्रयास किया गया कि कहीं मादक पदार्थ छिपाकर तो नहीं रखे गए हैं। इसके साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों और गैरकानूनी कार्यों में उनकी संलिप्तता की भी जांच की गई।डीएसपी रोहताश ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य जिले में नशे के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करना है। इसके लिए विशेष कॉम्बिंग अभियान आगे भी जारी रहेंगे। नशा तस्करी में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। नशा तस्करों की असली जगह जेल है। उन्होंने आमजन से अपील की कि नशा बेचने वालों या आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।