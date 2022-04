{"_id":"626d91c15463176c12739e0c","slug":"ruckus-district-police-alert-in-patiala-kaithal-news-knl1066806153","type":"story","status":"publish","title_hn":"कैथल: पटियाला में हुए बवाल के बाद पुलिस अलर्ट, पंजाब बॉर्डर से लगे पुलिस थानों के प्रभारियों को गश्त बढ़ाने के निर्देश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, कैथल (हरियाणा) Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sun, 01 May 2022 01:46 AM IST