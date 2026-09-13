Kaithal News: डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण के लिए 14 को होगा पंजीकरण
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:22 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:22 PM IST
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कलायत। गांव तितरम स्थित पशु विज्ञान केंद्र की ओर से किसानों के लिए सात दिवसीय व्यावसायिक डेयरी फार्मिंग प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। इसके लिए 14 सितंबर को पशु विज्ञान केंद्र तितरम में पंजीकरण होगा।
डॉ. राजेंद्र श्योकंद ने बताया कि प्रशिक्षण में किसानों को वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन, पशु प्रजनन, शेड प्रबंधन, संतुलित आहार, बछड़ा पालन और पशु रोगों की रोकथाम की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और डेयरी फार्म की दैनिक देखभाल का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसानों को आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो और 500 रुपये शुल्क लाना होगा।
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डॉ. राजेंद्र श्योकंद ने बताया कि प्रशिक्षण में किसानों को वैज्ञानिक डेयरी प्रबंधन, पशु प्रजनन, शेड प्रबंधन, संतुलित आहार, बछड़ा पालन और पशु रोगों की रोकथाम की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और डेयरी फार्म की दैनिक देखभाल का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। किसानों को आधार कार्ड की फोटो कॉपी, एक पासपोर्ट साइज फोटो और 500 रुपये शुल्क लाना होगा।
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