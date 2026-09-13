Kaithal News: सिरसल कबड्डी प्रतियोगिता में बहु अकबरपुर की टीम ने जीता खिताब

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विजेता टीम को एक लाख 51 हजार रुपये नकद और बुलेट बाइक पुरस्कार में दी गई, जबकि उपविजेता सांच की टीम को एक लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिली। प्रतियोगिता में 60 से अधिक टीमों ने भाग लिया। प्री-क्वार्टर फाइनल में परमजीतपुरा पंजाब ने हरिसिंहपुरा को 14-6, मोरखी ने धनोरी को 14-7, सौंगल ने डूमरखां को 14-7, बहु अकबरपुर ने सिरसल को 14-10, डेरा जांडली ने खेड़ा को 14-8 और सांच ने खरक बूरा को 14-9 से हराया।प्रतियोगिता का आयोजन स्वर्गीय विशाल और स्वर्गीय अरुण की स्मृति में विदेशों में रहने वाले युवाओं की ओर से किया गया। दोनों युवाओं की 24 जून 2025 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी।प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को मंच देना और युवाओं को खेलों से जोड़ना रहा। प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक सतपाल जांबा, डीएसपी सुशील प्रकाश और समाजसेवी रणबीर लोहान ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।