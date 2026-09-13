Kaithal News: राजौंद में 16 को गोगा मेला, पैदल यात्रियों के लिए कैथल रोड की हालत खराब

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कमेटी के प्रधान ने बताया कि इस बार मेले के दौरान कैथल रोड की बदहाल हालत श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बन सकती है। सड़क पर जगह-जगह गहरे गड्ढे हैं और बारिश के बाद इनमें पानी भर जाता है। ऐसे में पैदल आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष परेशानी हो सकती है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मेले से पहले गड्ढे भरवाने, जल निकासी की व्यवस्था करने और श्रद्धालुओं के सुरक्षित आवागमन के लिए सड़क को दुरुस्त करवाने की मांग की है।उन्होंने बताया कि मेला भाद्रपद अमावस्या के बाद पंचमी को आयोजित किया जाता है। इसके अगले दिन श्रद्धालु छड़ी लेकर राजस्थान के गांव बागड़ स्थित गोगा माड़ी के लिए पैदल यात्रा पर रवाना होते हैं। वहां नवमी को पूजा-अर्चना के बाद दशमी को श्रद्धालु राजौंद लौटते हैं। इस अवसर पर अमन राणा, विजय राणा, प्रदीप राणा, सतपाल प्रजापत, नाथी राणा, मोहन राणा सहित कमेटी के अन्य सदस्य और सेवादार मौजूद रहे।