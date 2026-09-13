Kaithal News: 1509 धान को मिल रहा 3700 रुपये प्रति क्विंटल तक भाव

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आढ़तियों के अनुसार जिले की विभिन्न मंडियों में अभी तक करीब 10 हजार क्विंटल 1509 धान पहुंच चुकी है। खेतों में कटाई का काम तेज होने के साथ ही आने वाले दिनों में मंडियों में आवक बढ़ने की संभावना है। जिले में करीब 15 हजार एकड़ क्षेत्र में इस किस्म की रोपाई की गई है। इनमें कलायत और राजौंद क्षेत्र प्रमुख हैं। धान कारोबारियों सोहनलाल ढुल और धनीराम के अनुसार अभी सीजन शुरुआती दौर में है। मंडियों में पहुंच रही फसल के दाम उसकी गुणवत्ता के आधार पर तय किए जा रहे हैं। जिन किसानों की धान में नमी कम है और दाने की चमक व गुणवत्ता अच्छी है, उन्हें ऊंचा भाव मिल रहा है। बेहतर गुणवत्ता वाली उपज की मांग अधिक होने के कारण कारोबारियों की ओर से भी इसके लिए अच्छे दाम लगाए जा रहे हैं।किसानों को अच्छे भाव की उम्मीदकिसान राजेंद्र ने बताया कि पिछले साल 1509 धान का दाम 2800 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल के आसपास रहा था। इस बार शुरुआती दिनों में ही 3700 रुपये तक भाव मिलने से किसानों को अच्छी आमदनी की उम्मीद बंधी है। अब किसानों की नजर सीजन आगे बढ़ने के साथ बाजार भाव और खरीद प्रक्रिया पर है।