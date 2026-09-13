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Kaithal News: 1 अक्तूबर से दूध 100 और घी 1500 रुपये लीटर, चीका में डेयरी संचालकों ने बढ़ाए रेट

Sun, 13 Sep 2026 11:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:27 PM IST
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Milk at 100 and Ghee at 1,500 per litre from October 1; dairy operators in Cheeka hike rates.
दूध व घी के दामों को लेकर चर्चा करते डेयरी संचालक। संवाद
गुहला चीका। हरियाणा के कई जिलों के बाद दूध और घी के दाम बढ़ाने की मुहिम अब गुहला-चीका तक पहुंच गई है। रविवार को पटियाला रोड स्थित किसान भवन में डेयरी संचालकों और पशुपालकों की बैठक हुई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 1 अक्तूबर से भैंस का दूध 100 रुपये और गाय का दूध 80 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाएगा। वहीं भैंस के घी का भाव 1500 रुपये और गाय के घी का भाव 2200 रुपये प्रति लीटर निर्धारित किया गया है।
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चौधरी महा सिंह डेयरी के संचालक हरवंस सीड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में बढ़ती महंगाई और डेयरी कारोबार की बढ़ती लागत पर चर्चा की गई। हरवंस सीड़ा ने बताया कि पशुओं के चारे और अन्य खाद्य सामग्री के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। भैंसों को खिलाई जाने वाली खल का कट्टा पहले करीब 1800 रुपये था, जो अब लगभग 3000 रुपये हो गया है। इससे पशुपालकों और डेयरी संचालकों की लागत बढ़ गई है। बैठक में दूध और घी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी सामूहिक नियम तय किए गए। मिलावट या निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर 5100 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। बैठक में रतिराम सीड़ा, बलकार बल्लू, देवीदयाल सीड़ा, अमर सिंह सहित कई पशुपालक व डेयरी संचालक मौजूद रहे।

दूध व घी के दामों को लेकर चर्चा करते डेयरी संचालक। संवाद

दूध व घी के दामों को लेकर चर्चा करते डेयरी संचालक। संवाद

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