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जिला कमेटी और राज्य नेताओं की अलग-अलग टीमों ने सरकारी कार्यालयों और स्कूलों में सीट-टू-सीट जाकर नियमित और अनियमित कर्मचारियों से संपर्क किया।इस दौरान रैली के उद्देश्य और कर्मचारियों की लंबित मांगों की जानकारी देते हुए हैंडबिल बांटे गए और पोस्टर लगाए गए। जिला प्रधान ओमपाल भाल ने बताया कि जिले के सभी विभागों से सैकड़ों कर्मचारी अपने निजी वाहनों से दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंचकर रैली में भाग लेंगे।इसके लिए ब्लॉक और विभाग स्तर पर अभियान तेज किया जाएगा। उन्होंने नियमित, अनियमित, ठेका, आउटसोर्सिंग और स्कीम वर्करों से रोजगार, पेंशन और अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर रैली में पहुंचने की अपील की। संवाद