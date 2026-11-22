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गांव भाना की खेल नर्सरी में तैनात बॉक्सिंग कोच पर जानलेवा हमला करने की योजना बना रहे दो बदमाशों को कैथल पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। शनिवार अलसुबह पूंडरी-नैना रोड पर एंटी एक्सटॉर्शन सेल की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान दोनों आरोपियों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने दोनों को काबू कर उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया। आरोपी गांव करोड़ा निवासी टिंकू और अभिषेक है। पुलिस के अनुसार, दोनों रविवार सुबह खेल नर्सरी में पहुंचकर कोच पर हमला करने की फिराक में थे।

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