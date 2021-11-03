पुलिस का दावा : गायक सुदेश को धमकी देने वाला व्यक्ति गैंग से जुड़ा नहीं

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10 सितंबर की रात करीब एक घंटे तक भेजे संदेशगायक सुदेश की शिकायत के अनुसार 10 सितंबर की रात 10:48 बजे से 11:43 बजे तक एक अज्ञात नंबर से उनके व्हाट्सएप पर लगातार धमकी भरे संदेश आए। संदेश भेजने वाले ने खुद को अनिल बताते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा बताया और दो लाख रुपये की मांग की। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। सुदेश ने पुलिस को धमकी भरे संदेशों के स्क्रीनशॉट भी उपलब्ध करवाए हैं। संदेशों में सुदेश को पुलिस से सुरक्षा लेने की बात कहते हुए धमकाया गया। आरोपी ने दिलेर खरकिया का भी जिक्र किया और रिपोर्ट वापस लेने के लिए कहा। सुदेश ने 11 सितंबर को एसपी मनप्रीत सिंह सूदन को शिकायत देकर सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने पुलिस को बताया था कि धमकी के बाद उनका परिवार डरा हुआ है।बादशाह के गाने के जवाब में गाया था गीतसुदेश कैथल की हरियाणवी गायक हैं। 1 मार्च 2026 को रैपर बादशाह का टटीरी गाना रिलीज हुआ था। इसके जवाब में सुदेश ने 9 मार्च को बोली ए टटीरी गाना गाया था। बाद में बादशाह के इस गाने पर रोक लगा दी गई थी। सुदेश हाल में पाखंडवाद पर भी चर्चा में रही हैं और करीब 15 दिन पहले उन्होंने खीर पाखंडिया गीत गाया था।