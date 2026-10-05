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Kaithal News: मॉडल टाउन में सफाई अभियान चलाकर लोगों को किया जागरूक

Mon, 05 Oct 2026 11:39 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 11:39 PM IST
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People were made aware through a cleanliness drive in Model Town.
स्वच्छता अ​भियान के दौरान उप​स्थित कर्मवीर फौजी व अन्य। विज्ञ​प्ति
कैथल। स्वच्छ एवं सुंदर शहर बनाने के उद्देश्य से नगर परिषद कैथल की ओर से वार्ड नंबर 21 के मॉडल टाउन में पेट्रोल पंप के पास सफाई एवं जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान में जिला पार्षद प्रतिनिधि एवं हरियाणवी कलाकार कर्मवीर फौजी मौजूद रहे। उनकी उपस्थिति व मार्गदर्शन में नगर परिषद की टीम ने क्षेत्र में सफाई करवाई और आसपास के स्थानों से कूड़ा-कचरा हटाया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। लोगों से अपने घरों और आसपास के क्षेत्र में साफ-सफाई बनाए रखने और कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालने की अपील की गई। नगर परिषद की ओर से नागरिकों से स्वच्छ एवं सुंदर कैथल बनाने में सहयोग करने का आह्वान किया गया।

स्वच्छता अभियान के दौरान उपस्थित कर्मवीर फौजी व अन्य। विज्ञप्ति

स्वच्छता अभियान के दौरान उपस्थित कर्मवीर फौजी व अन्य। विज्ञप्ति

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