Kaithal News: नैना ने राज्य स्तरीय भारोत्तोलन में जीता रजत पदक

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जिला स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तर तक पहुंची नैना ने यहां भी शानदार प्रदर्शन किया लेकिन रजत मिलने के कारण इस बार उसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अब नैना का लक्ष्य अगली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर हासिल कर सके। इसके लिए वह प्रशिक्षण में और मेहनत करने की तैयारी में है।पढ़ाई के साथ खेल में भी आगे11वीं कक्षा में पढ़ रही नैना पढ़ाई में भी अच्छी हैं। कोच ज्योति ने बताया कि उसने 10वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं। नैना सुबह स्कूल में अभ्यास करती हैं और शाम को जिम में प्रशिक्षण लेती हैं। वह रोजाना करीब पांच से छह घंटे अभ्यास करती हैं। कोच ज्योति ने बताया कि नैना में आगे बढ़ने की काफी क्षमता है। लगातार मेहनत और बेहतर प्रदर्शन के दम पर वह भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के साथ ही बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने का लक्ष्य रख सकती हैं।प्राचार्या अंजु गंभीर ने नैना की उपलब्धि पर उसे, खेल शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।