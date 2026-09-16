Kaithal News: नैना ने राज्य स्तरीय भारोत्तोलन में जीता रजत पदक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:22 PM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 11:22 PM IST
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कैथल। डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल कैथल की 17 वर्षीय छात्रा नैना ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीता। 11 से 13 सितंबर तक यमुनानगर के तेजली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में नैना ने अंडर-19 के 77 किलो भारवर्ग में रजत पदक हासिल किया।
जिला स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तर तक पहुंची नैना ने यहां भी शानदार प्रदर्शन किया लेकिन रजत मिलने के कारण इस बार उसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अब नैना का लक्ष्य अगली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर हासिल कर सके। इसके लिए वह प्रशिक्षण में और मेहनत करने की तैयारी में है।
पढ़ाई के साथ खेल में भी आगे
11वीं कक्षा में पढ़ रही नैना पढ़ाई में भी अच्छी हैं। कोच ज्योति ने बताया कि उसने 10वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं। नैना सुबह स्कूल में अभ्यास करती हैं और शाम को जिम में प्रशिक्षण लेती हैं। वह रोजाना करीब पांच से छह घंटे अभ्यास करती हैं। कोच ज्योति ने बताया कि नैना में आगे बढ़ने की काफी क्षमता है। लगातार मेहनत और बेहतर प्रदर्शन के दम पर वह भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के साथ ही बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने का लक्ष्य रख सकती हैं।
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प्राचार्या अंजु गंभीर ने नैना की उपलब्धि पर उसे, खेल शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।
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जिला स्तरीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर राज्य स्तर तक पहुंची नैना ने यहां भी शानदार प्रदर्शन किया लेकिन रजत मिलने के कारण इस बार उसे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका नहीं मिलेगा। अब नैना का लक्ष्य अगली प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतना है, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का अवसर हासिल कर सके। इसके लिए वह प्रशिक्षण में और मेहनत करने की तैयारी में है।
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पढ़ाई के साथ खेल में भी आगे
11वीं कक्षा में पढ़ रही नैना पढ़ाई में भी अच्छी हैं। कोच ज्योति ने बताया कि उसने 10वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक हासिल किए हैं। नैना सुबह स्कूल में अभ्यास करती हैं और शाम को जिम में प्रशिक्षण लेती हैं। वह रोजाना करीब पांच से छह घंटे अभ्यास करती हैं। कोच ज्योति ने बताया कि नैना में आगे बढ़ने की काफी क्षमता है। लगातार मेहनत और बेहतर प्रदर्शन के दम पर वह भविष्य में राष्ट्रीय स्तर के साथ ही बड़े अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने का लक्ष्य रख सकती हैं।
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प्राचार्या अंजु गंभीर ने नैना की उपलब्धि पर उसे, खेल शिक्षकों और अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ खेलों में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।