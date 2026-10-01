Kaithal News: उधम सिंह पार्क में नगर परिषद कर्मचारियों ने किया श्रमदान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:36 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 11:36 PM IST
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कैथल। सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर परिषद कार्यालय की ओर से वार्ड नंबर-4 स्थित उधम सिंह पार्क में एक दिन, एक घंटा, एक साथ श्रमदान अभियान चलाया गया। नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पार्क में सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। नगर आयुक्त कपिल शर्मा ने कहा कि अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागरूक करना है। सार्वजनिक स्थानों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी जरूरी है। इस दौरान अवधेश किशोर, आशा रानी, सतपाल भारद्वाज और वीरेंद्र बतरा सहित अन्य लोगों ने भी सफाई अभियान में श्रमदान किया और स्वच्छता बनाए रखने का संकल्प लिया।
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