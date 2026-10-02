कैथल में दर्दनाक सड़क हादसा: सैर पर निकली मां को ट्रक ने कुचला, मौके पर मौत; मासूम बेटी की दोनों टांगें टूटीं

ढांड पाइपास पर शुक्रवार सुबह करीब छह बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे ने परिवार की खुशियां छीन लीं। पहली बार सुबह की सैर पर निकली 21 वर्षीय पूजा को तेज रफ्तार ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन उसे कैथल नागरिक अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अस्पताल पहुंचते-पहुंचते उसकी मौत हो गई।

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हादसे में पूजा की मासूम बेटी भी गंभीर रूप से घायल हो गई। बच्ची की दोनों टांगें टूट गईं। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे चंडीगढ़ रेफर कर दिया।जानकारी के अनुसार, पूजा शुक्रवार सुबह करीब छह बजे सैर के लिए घर से निकली थी। उसके साथ उसकी मासूम बेटी, भतीजा और भतीजी भी थे। इसी दौरान ढांड पाइपास पर कुरुक्षेत्र की ओर से आ रहे ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि पूजा गंभीर रूप से घायल हो गई, जबकि बच्ची भी बुरी तरह जख्मी हो गई।मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। घर से सैर के लिए निकली पूजा के वापस न लौटने से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। मृतका के पति भरत ने बताया कि उनका परिवार करीब 60 वर्षों से ढांड में मजदूरी कर रहा है। हादसे के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा है।डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और ट्रक चालक की क्या भूमिका रही, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।