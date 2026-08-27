Kaithal News: विधायक ने सरकारी स्कूल के बच्चों से किया संवाद
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:16 AM IST
Updated Thu, 27 Aug 2026 12:16 AM IST
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कैथल। आदित्य सुरजेवाला ने कैथल के सरकारी स्कूलों के बच्चों से सीधा संवाद किया। उन्होंने बच्चों से वार्तालाप कर जाना कि कैसे स्कूलों को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। शिक्षा क्षेत्र में और क्या बढ़ोतरी की जा सकती है ताकि बच्चों के उज्ज्वल भविष्य को और बेहतर बनाया जा सके। उन्होंने जिले के सरकारी स्कूलों के छात्रों को निःशुल्क कॉपी और पेन वितरित भी किए। इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत बुधवार को गांव बलवंती और कुतुबपुर के सरकारी स्कूलों से की गई। विधायक आदित्य सुरजेवाला स्वयं इन स्कूलों में पहुंचे और बच्चों को कॉपी और पेन सौंपे। उन्होंने बच्चों से खुलकर बातचीत की। बच्चों ने अपनी पढ़ाई, पसंदीदा विषय और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया। विधायक आदित्य सुरजेवाला ने उन्हें नियमित रूप से पढ़ने, स्कूल समय का पूरा उपयोग करने और शिक्षा को जीवन का सबसे बड़ा आधार बनाने की प्रेरणा दी।
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