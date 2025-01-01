फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kaithal News ›   Traffic disrupted for an hour and a half due to a broken railway crossing barrier.

Kaithal News: रेलवे क्रॉसिंग बैरियर टूटने से डेढ़ घंटे प्रभावित रहा यातायात

Tue, 08 Sep 2026 01:03 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 01:03 AM IST
विज्ञापन
Traffic disrupted for an hour and a half due to a broken railway crossing barrier.
करनाल रोड पर बैरियर टूटने के कारण लगा जाम। संवाद
कैथल। करनाल रोड स्थित रेलवे क्रॉसिंग पर सोमवार दोपहर करीब 12 बजे अज्ञात वाहन की टक्कर से रेलवे का क्रॉसिंग बैरियर टूट गया। बैरियर क्षतिग्रस्त होने के बाद क्रॉसिंग पर यातायात व्यवस्था प्रभावित हो गई। सूचना मिलने पर यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित किया।
विज्ञापन

करीब 10 पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था संभालने के लिए मौके पर तैनात किया गया। बैरियर टूटने के कारण क्रॉसिंग से दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से नहीं हो पा रही थी। ऐसे में पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे तक यातायात को वन-वे कराकर वाहनों को निकालने की व्यवस्था की।
विज्ञापन

इस दौरान सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम जैसी स्थिति बनी रही। वाहन चालकों को क्रॉसिंग पार करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि जिस समय क्रॉसिंग का बैरियर टूटा, उस दौरान किसी ट्रेन का आवागमन नहीं था। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। बैरियर टूटने की वजह से रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त बैरियर की जांच की और आवश्यक मरम्मत का कार्य शुरू किया। कर्मचारियों की ओर से मशक्कत के बाद बैरियर को दुरुस्त कर दिया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed