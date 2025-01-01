Kaithal News: रेलवे क्रॉसिंग बैरियर टूटने से डेढ़ घंटे प्रभावित रहा यातायात

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करीब 10 पुलिसकर्मियों को यातायात व्यवस्था संभालने के लिए मौके पर तैनात किया गया। बैरियर टूटने के कारण क्रॉसिंग से दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही सामान्य रूप से नहीं हो पा रही थी। ऐसे में पुलिस ने करीब डेढ़ घंटे तक यातायात को वन-वे कराकर वाहनों को निकालने की व्यवस्था की।इस दौरान सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ने से जाम जैसी स्थिति बनी रही। वाहन चालकों को क्रॉसिंग पार करने के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। हालांकि जिस समय क्रॉसिंग का बैरियर टूटा, उस दौरान किसी ट्रेन का आवागमन नहीं था। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। बैरियर टूटने की वजह से रेलवे क्रॉसिंग की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। कर्मचारियों ने क्षतिग्रस्त बैरियर की जांच की और आवश्यक मरम्मत का कार्य शुरू किया। कर्मचारियों की ओर से मशक्कत के बाद बैरियर को दुरुस्त कर दिया गया।