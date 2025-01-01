Kaithal News: आईटीआई में मिशन दाखिला प्रक्रिया खत्म, अंतिम दिन 31 विद्यार्थियों ने लिया दाखिला

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दाखिला प्रक्रिया के दौरान संस्थान में विद्यार्थियों की काफी भीड़ रही। सुबह से ही विद्यार्थी संस्थान पहुंचने लगे और अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की मेरिट जांची गई और निर्धारित मानदंड पूरा करने वाले विद्यार्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें संबंधित ट्रेड में दाखिला दिया गया। उपलब्ध सीटों और मेरिट के आधार पर ट्रेड आवंटित किए गए। संस्थान प्रबंधन की ओर से अंतिम दिन दाखिला प्रक्रिया को व्यवस्थित ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक प्रबंध किए गए थे।रोजगारपरक शिक्षा के कारण बढ़ा रुझानआईटीआई कैथल के दाखिला इंचार्ज सतीश सैनी ने बताया कि इस बार आईटीआई में दाखिले के लिए विद्यार्थियों में खासा उत्साह रहा। बड़ी संख्या में युवाओं ने विभिन्न तकनीकी ट्रेडों में प्रवेश के लिए आवेदन किया। रोजगारपरक और तकनीकी शिक्षा की बढ़ती उपयोगिता के कारण युवाओं का रुझान आईटीआई की ओर लगातार बढ़ रहा है।