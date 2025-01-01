गन्ने के साथ मिश्रित खेती कर किसान बढ़ा सकते हैं आमदनी : कृष्ण कुमार

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उन्होंने बताया कि गन्ने की लाइनों के बीच खाली स्थान का उपयोग कर किसान अतिरिक्त फसल लेकर अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। किसान सुभाष के खेत में गन्ने की लाइनों के बीच साढ़े चार फीट की दूरी रखकर गोभी की बिजाई की गई है। कृष्ण कुमार ने कहा कि भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाना जरूरी है। मिश्रित खेती से किसान अधिक उत्पादन प्राप्त करने के साथ अनावश्यक कीटनाशकों के प्रयोग से भी बच सकते हैं। उन्होंने किसानों से कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार फसल चक्र अपनाने की अपील की। इस दौरान चीनी मिल के अधिकारी व किसान मौजूद रहे। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि गन्ने की लाइनों के बीच खाली स्थान का उपयोग कर किसान अतिरिक्त फसल लेकर अधिक आय अर्जित कर सकते हैं। किसान सुभाष के खेत में गन्ने की लाइनों के बीच साढ़े चार फीट की दूरी रखकर गोभी की बिजाई की गई है। कृष्ण कुमार ने कहा कि भूमि की उपजाऊ शक्ति बनाए रखने के लिए फसल चक्र अपनाना जरूरी है। मिश्रित खेती से किसान अधिक उत्पादन प्राप्त करने के साथ अनावश्यक कीटनाशकों के प्रयोग से भी बच सकते हैं। उन्होंने किसानों से कृषि विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार फसल चक्र अपनाने की अपील की। इस दौरान चीनी मिल के अधिकारी व किसान मौजूद रहे।

कैथल। चीनी मिल के प्रबंध निदेशक कृष्ण कुमार ने कहा कि किसान गन्ने के साथ सब्जियों एवं अन्य फसलों की मिश्रित खेती अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। गांव हरिगढ़ किंगन के प्रगतिशील किसान सुभाष के कृषि फार्म पर गन्ने की नई किस्म सीओएच-191 के साथ गोभी की फसल का निरीक्षण करते हुए उन्होंने यह बात कही।