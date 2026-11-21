कैथल। जिले में मौसम में बदलाव आने लगा है। सुबह के समय हल्की धुंध छाने और ठंडी हवाएं चलने से अब ठंड का एहसास बढ़ गया है। शनिवार को जिले का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 12 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तापमान में आई इस गिरावट के कारण सुबह और शाम के समय लोगों ने गर्म कपड़े निकाल लिए हैं।मौसम में बदलाव के साथ ही जिले की वायु गुणवत्ता में भी हल्की गिरावट देखी जा रही है। शनिवार को जिले का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 153 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में आता है। सुबह के समय धुंध और हल्के स्मॉग के कारण दृश्यता पर भी मामूली असर पड़ा। कृषि विशेषज्ञ डाॅ. हरमीत के अनुसार, आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है, जिससे ठंड का प्रकोप धीरे-धीरे बढ़ेगा।