Kaithal News: पुरानी रंजिश में मामा-भांजे पर चाकू से हमला

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नरेश के अनुसार 28 सितंबर की रात करीब नौ बजे वह अपनी बहन बेदो के घर पर था। इस दौरान सूरज ने घर का दरवाजा खटखटाया। चेतन ने बाहर देखकर बताया कि सूरज खड़ा है। इसके बाद नरेश गली में पहुंचा तो सूरज ने उसका गला पकड़ लिया। इस दौरान सूरज के साथ आए अक्षय ने चाकू से उसकी नाक पर वार कर दिया। शिकायत के अनुसार सूरज के पिता सुशील और उसके साथ आए तीन-चार अन्य युवकों ने भी नरेश के साथ लात-घूंसों से मारपीट की। शोर सुनकर चेतन बीच-बचाव करने के लिए आया तो उसके बाएं हाथ की हथेली के ऊपरी हिस्से पर भी चाकू लग गया। इसके बाद आसपास के लोग मौके पर एकत्रित हुए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। घटना के बाद दोनों घायलों को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। डीएसपी सुशील कुमार ने बताया कि पुलिस ने शिकायत के आधार पर सिटी थाना पुलिस ने सूरज उर्फ सुरजी, अक्षय, सुशील समेत छह आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले में आगामी जांच शुरू कर दी है।

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कैथल। शहर से सटे पट्टी अफगान में पुरानी रंजिश के कारण मामा-भांजे पर चाकू और लात-घूंसों से हमला कर दिया। हमले में दोनों घायल हो गए। अर्जुन नगर निवासी नरेश ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि करीब एक साल पहले उसके भांजे चेतन का पड़ोसी सूरज उर्फ सुरजी के साथ झगड़ा हुआ था। इसके बाद से दोनों परिवारों के बीच रंजिश चल रही थी।