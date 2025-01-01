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सभी प्रतिभागी विद्यार्थी 10वीं कक्षा के थे और प्रत्येक विद्यालय से पांच-पांच विद्यार्थियों की टीम शामिल रही। प्रतियोगिता में राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय चीका की टीम प्रथम, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय टटियाना की टीम द्वितीय और सैनिक पब्लिक स्कूल खरौदी की टीम तृतीय स्थान पर रही।कार्यक्रम में एसडीएम मनीष कुमार यादव ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की जबकि बीईओ गुहला नरेंद्र पाल दीक्षित विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। दोनों अतिथियों ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए इस प्रकार की शैक्षणिक गतिविधियों को विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया।प्रतियोगिता के प्रश्न हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के अंतर्गत तीन प्रमुख विषयों पर आधारित थे। इनमें स्वतंत्र भारत के 50 वर्ष, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र और संघवाद शामिल रहे।प्रथम चरण स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में विद्यार्थियों को 18 मिनट में 36 बहुविकल्पीय प्रश्न हल करने थे। अंतिम चरण रैपिड फायर राउंड में एक मिनट में 10 प्रश्न पूछे गए।एसडीएम मनीष कुमार यादव ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों में ज्ञान, तार्किक क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की योग्यता विकसित करना भी है।