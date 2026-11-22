गांव जाजनपुर में रविवार दोपहर किसान 40 राजीव की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के समय राजीव घर पर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। इसी दौरान वीरेंद्र एडवोकेट ने उस पर गोली चला दी। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार, वारदात दोपहर करीब 12:15 बजे की है।

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राजीव अपने घर पर अखबार पढ़ रहा था। इसी दौरान आरोपी वीरेंद्र एडवोकेट ने उसे गोली मार दी। गोली लगने से राजीव गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे संभाल पाते, इससे पहले ही उसकी मौत हो गई। राजीव खेतीबाड़ी का काम करता था। उसके परिवार में एक बेटा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची।डीएसपी सुशील प्रकाश भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। इसके अलावा सीन ऑफ क्राइम की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और वारदात से जुड़े पहलुओं की जांच की। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजने की प्रक्रिया शुरू की। वारदात के पीछे क्या कारण रहे और आरोपी ने किन परिस्थितियों में गोली चलाई, पुलिस इन सभी पहलुओं की जांच कर रही है।डीएसपी सुशील प्रकाश ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए हैं। जांच के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।