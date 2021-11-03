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कुल 1.84 लाख मीट्रिक टन लिगेसी कचरे में से 1.10 लाख मीट्रिक टन का ही निस्तारण हो पाया है। जिला नगर आयुक्त सलोनी शर्मा ने सफाई व्यवस्था की निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कर्मचारियों की बायोमीट्रिक हाजिरी सुनिश्चित करने को कहा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2026-27 की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। करनाल केंद्र सरकार की प्रगति-50 योजना में शामिल है। डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, पृथक्करण और शिकायतों का 24 घंटे में समाधान प्राथमिकता में हैं। घरों से कचरा उठाने के लिए टिप्पर वाहनों की संख्या बढ़ाने और सात दिन में तिपहिया वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।सर्वे 20 दिन में पूरा करने के निर्देशशहर में प्रदूषण रोकने के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों का उपयोग होगा। 15 जनवरी तक प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर रोक लगाने और कूड़ा जलाने, सिंगल यूज प्लास्टिक पर चालान के निर्देश हैं। कचरे को अब चार श्रेणियों में अलग किया जाएगा और बल्क वेस्ट जनरेटर्स का सर्वे 20 दिन में पूरा होगा। बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए 430 गोवंश गोशालाओं में पहुंचाए गए हैं और 11,974 कुत्तों की नसबंदी हुई है।